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Samsun'da düzenlenen 'Güçlü Kadınlar Işıltı Paneli'

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Samsun'da düzenlenen 'Güçlü Kadınlar Işıltı Paneli', başarılı girişimci kadınların katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde sağlıklı yaşam yöntemleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Samsun'da düzenlenen "Güçlü Kadınlar Işıltı Paneli", başarılı girişimci kadınların katılımıyla gerçekleştirildi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi'nin düzenlediği etkinlik, Medikal Direktör Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu'nun moderatörlüğünde yapıldı. Panelde, Dyt. Tuğçe Yılmaz, Dyt. Sena Pekşen, Uzm. Dr. Enkhjargal (Egi) Losol, Prof. Dr. Zennure Takcı, Doç. Dr. Pervin Karlı ve Prof. Dr. Tekin Şimşek gibi alanlarında uzman hekimler konuşmalar yaptı.

Sağlıklı yaşam yöntemleri hakkında farkındalık hedeflendi

Bir otelde düzenlenen etkinlikte VM Medical Park Samsun Hastanesi hekimleri aralıklı orucun faydaları ve dezavantajları, yaşlanma karşıtı beslenme, cilt gençleştirme yöntemleri, lazer teknolojileriyle cilt yenileme, genital estetik, menopoz ve kadınlar için plastik cerrahi gibi konuları katılımcılara aktardı. İki oturumdan oluşan sunumlar ve soru-cevap bölümleri, katılımcılara değerli bilgiler sağladı. Panelde sunulan bilgilerle, katılımcıların günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri sağlıklı yaşam ve bakım yöntemleri hakkında farkındalık oluşturmak hedeflendi.

"Bu tür etkinlikler kadınlar için önemli"

Panel katılımcılarından Samsunspor Basketbol Başkan Vekili Sayın Arzu Uslu, "Bu tür etkinlikler, kadınların sağlık ve güzellik konularında bilinçlenmesini sağlamak amacıyla önemli bir rol oynamaktadır. Güçlü ve bilinçli kadınların toplumda daha aktif roller üstlenmesi, kadınların potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilmeleri için büyük bir öneme sahiptir" dedi.

Panel Moderatörü Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ise "Gelecekteki benzer etkinliklerin düzenlenmesi, kadınların sağlık ve güzellik konularında bilinçlenmesini sürdürmek için önemlidir. Bu tür panel ve konferanslar, kadınların kendi sağlıklarını yönetmelerine ve yaşamlarında daha güçlü bir şekilde ilerlemelerine yardımcı olabilir" şeklinde konuştu.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakan Leblebicioğlu Tuğçe Yılmaz Samsun Yerel Sağlık Güncel Haberler

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