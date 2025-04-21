Samsun'da Durdurulan Araçta 240 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde şüpheli araç ve kişilere yönelik uygulama yaptı. Durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, 240 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel