Samsun'da Çerkes Sürgünü ve Soykırımı'nın 161. Yıldönümü Anma Töreni Düzenlendi

Samsun'da Çerkes Sürgünü ve Soykırımı'nın 161. Yıldönümü Anma Töreni Düzenlendi
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Adige Kültür Derneği, 161. Çerkes Sürgünü ve Soykırımı anısına Samsun'da anma programı düzenledi. Başkan Abdülkadir Özyılmaz, sürgünün tarihinde açtığı yaralara dikkat çekerek etkinliğin önemini vurguladı.

Samsun'da Adige Kültür Derneği tarafından Çerkes Sürgünü ve Soykırımı'nın 161. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Atakum ilçesinde bulunan Adige Kültür Parkı'nda yapılan etkinlikte sürgün ve soykırım sırasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi. Törende saygı duruşu yapılarak, taziyeler kabul edildi. Sürgün ve soykırımın Çerkes tarihinde çok önemi bir yıl dönümü olduğuna vurgu yapan Adige Kültür Derneği Başkanı Abdülkadir Özyılmaz, "Karadeniz'in karanlık sularında hayatlarını kaybeden, sürgün yollarında acı çeken atalarımızı rahmetle, minnetle ve derin bir hüzünle anıyoruz. 1864 yılı, sadece bir savaşın değil; bir halkın hafızasında silinmez yaralar açan büyük bir yıkımın, bir soykırımın tarihidir. Yaklaşık bir buçuk milyon Çerkes anayurtlarından sürüldü, yüz binlercesi yollarda hastalık, açlık ve soğukla hayatını kaybetti. Kimi anneler çocuklarını Karadeniz kıyılarında toprağa veremeden bırakmak zorunda kaldı, kimi yaşlılar evlerinden koparılıp bilinmezliğe sürüldü. Bu kara gün, bizim için sadece geçmişin bir acısı değil; aynı zamanda kimliğimizin, mücadelemizin ve var oluşumuzun temelidir. Unutmadık; çünkü acılar hala tazedir. Unutmadık; çünkü sürgün edilenlerin ayak izleri hala Karadeniz'in kıyılarında yankılanmaktadır. Her birimizin yüreğinde bir eksiklik, her ailemizin hafızasında bir acı hatıra vardır. Bu sürgün sadece bedenlerimizi değil, ruhlarımızı da yaralamıştır. Bizler, Adige Kültür Derneği olarak bu büyük acının 161. yılında, tarihimizi unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı haykırıyoruz. Atalarımızın çektiği acıları gelecek nesillere aktarmak, sürgünün oluşturduğu kültürel ve sosyal tahribatı onarmak ve halkımızın haklı davasını dünya kamuoyuna duyurmak boynumuzun borcudur" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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