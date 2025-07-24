Samsun'da Camilerden Yangın ve Sıcak Hava Uyarısı Yapıldı
Samsun'da yatsı ezanı sonrası cami hoparlörlerinden yapılan anonsla, sıcak hava dalgası ve yangın riski hakkında uyarılar yapıldı. Açık alanlarda ateş yakılmaması ve doğanın korunması gerektiği vurgulandı.
Samsun'da cami hoparlörlerinden yatsı ezanı sonrasında sıcak hava ve yangın uyarısı yapıldı.
Afrika çöl sıcaklarının etkisi altındaki Samsun'da tüm camilerden yatsı ezanı sonrasında Samsun Valiliği'nin uyarısı anons edildi.
"Tüm vatandaşların dikkatine" diye başlayan anonsta, "İlimiz genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaktadır. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yangın çıkma riski son derece yüksektir. Bu nedenle açık alanlarda ateş yakılmaması, ormanlık alanlarda sigara içilmemesi, piknik alanlarında belirlenen yerler dışında ateş yakılmaması, piknik yapılan yerlerin temiz bırakılması, cam ve yanıcı atık maddelerinin doğaya bırakılmaması, herhangi bir durum veya yangın belirtisi göründüğünde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN