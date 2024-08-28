Samsun'da Bir Adamın Çocukluk Hayali Gerçek Oldu

Samsun'da yaşayan Kadir Mert, satın aldığı 1960 model hurda otobüsü çocukluk hayali olan "School Bus"a (okul otobüsü) dönüştürdü. Evini satarak hayalindeki otobüsü yaptıran Kadir Mert, çıktığı dünya turundan sonra Samsun'a döndü.

Atıl halindeki bir otobüsü satın alan yazılımcı 32 yaşındaki Kadri Mert, izlediği bir filmden esinlenerek kendine çocukluk hayali olan okul otobüsü yaptı. 700 bin TL harcadığı otobüsün içini adeta yataklı, mutfaklı, koltuk takımlı bir eve dönüştüren Kadir Mert, okul otobüsü ile Asya ülkelerine yolculuğa çıktı. Birçok macera yaşayan Mert, otobüsle; İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Nepal ülkelerine gitti. Gezisini tamamladıktan sonra Samsun'a dönen Kadir Mert, bir sonraki hedefinin Avrupa ülkelerine gitmek olduğunu belirtti.

"Otobüsle yolculuk yapmak kesinlikle zor oldu"

Yaptığı yolculuk hakkında bilgi veren Kadir Mert, "Karavanım 'School Bus' Amerikan okul otobüsüdür. Çocukluk hayalimdi ve bu hayali gerçekleştirmek yaklaşık 15 sene sürdü. Gerçekleştirdikten sonra dünya turu planları yaptım. Bu 'school bus' ile 25 bin kilometre yolculuk yaptık. Türkiye'den çıkarak İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Nepal'e ulaşım sağladık. Aslında bu yolculuğu yaparken tarihi bir yolculuğu canlandırma isteğim vardı. Bunu gerçekleştirdim. Bir şekilde sağ salim Samsun'a ulaşabildik. Otobüsle yolculuk yapmak kesinlikle zor oldu. Araç zaten Asya ülkelerinde bilinip fakat olmayan bir araçtır. Ülkelere girdiğimizde kesinlikle bir popstar algısı vardı. İran'a girdik ve farklı sorunlar yaşadık. İran'da Amerikan ambargosunun olması ve arabanın Amerikan olmasından dolayı problemler yaşadık. Orayı atlatabildik. Pakistan'da talibandan bizim güvenliğimizi sağlamak için devlet 1 haftalık ve 8 şehir olarak eskort sağladı. Yanımızdakilerle beraber İslamabad'a ulaşım sağladık. Burada birkaç gün dinlendikten sonra buradan Hindistan'a geçtik. Orada da 1 hafta konakladıktan sonra Nepal'e ulaşım sağladık. Tabii ki bu süreçte araçta arızlalar oldu. İç yaşam ünitesinde problemler oldu. Depolarımız asma sisteminden dolayı düştü. Hindistan'da şarj dinamomuz yandı ve bunu tamir etme zorunda kaldık. Hindistan'da 1 hafta boyunca 10 kişi ittirerek arabayı çalıştırdık. Pakistan'da çölde tornacı aramak zorunda kaldım. İnsanlar daha farklı deneyimler yaşadığı çölde ben devir daim borusu kırılması sonucu tornacı aramak zorunda kaldım. Türkiye'de bu aracı ilk yapmaya başladığımızda etkileşim alıyorduk. İnsanların hoşuna gidiyordu. Aslında ben sarı bir araba olarak hayalimi gerçekleştirmek istedim ama Türkiye'de dahil hangi ülkeye gidersek gidelim hep gülümseyerek karşıladılar. Askeri, talibana, polisi hep bize gülümseyerek yaklaştılar. Haftanın yaklaşık 5 gününü ben aracımla beraber yaşıyorum. Şimdi evlilik ve nişanlılık sürecindeyim. Eşimle beraber bu sefer Asya değil de Norveç tarafından yolculuğumuz olacak" dedi. - SAMSUN