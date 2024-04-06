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Samsun'da Berberler Pazar Günü Bayram Mesaisi Yapacak

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Samsun'da 19 yıldır pazar günleri tatil yapan berberler, 7 Nisan Pazar günü ise bayram mesaisi yapacak.

11 ayın sultanı Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kala bayram öncesinde berberlerde hareketlilik yaşanmaya başlandı. 19 yıldır pazar günleri tatil yapan berberler için Samsun Berberler Odası tarafından alınan karar neticesinde bu Pazar günü isteyen berberler dükkanlarını açabilecek.

Konu hakkında bilgi veren Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, "Aldığımız karar neticesinde 19 yıldır berberlerimiz pazar günleri tatil yapıyor. Herkesin haftada en az 1 gün tatil yapması gerektiğine inanıyoruz. Bunca sene de Samsun'daki tüm berberler bu kurala uyarak çalıştı. 10 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramı olması sebebiyle berberlerde yoğunluk oluşmaması, insanlar tıraşlarını rahat olması sebebiyle bu Pazar berberlere çalışma izni verdik. Böylece vatandaşlar tıraşlarını da son güne bırakmamış olur, hem berberler rahat eder hem de insanlar daha rahat şekilde tıraşlarına olabilir diye düşündük" dedi.

7 Nisan Pazar günü mesai yapacak olan berberler, daha sonraki pazar günlerinde ise tatil uygulamasına devam edecekler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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