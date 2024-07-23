Samsun'da baraj gölü manzaralı açık tuvalet gündem oldu
Bafra Altınkaya Barajı mevkisinde bulunan etrafı açık tuvalet, sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Tuvaletin buraya neden yapıldığı ise merak konusu oldu.
Samsun'da baraj gölü manzaralı açık tuvalet, paylaşıldığı sosyal medyada gündem oldu.
Bafra Altınkaya Barajı mevkisinde tepede bulunan etrafı açık tuvalet, Murat Somuncu tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. İlginç tuvalet, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Görenleri şaşkına çeviren tuvaletin neden buraya yapıldığı merak konusu oldu.
Yöre sakinleri, tuvaletin burada bulunan çeşmenin yakınına yapıldığı, inşaatın yarım kaldığı, hiç kullanılmadığı ve kaldırılacağı bilgisini verdi. - SAMSUN