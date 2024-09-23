Samsun'da Ahilik Haftası: Esnaf Ekmeğe Zam Yapmak Zorunda Kalıyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, esnaf olarak en çok zorlandıkları durumun ekmeğe yaptıkları zam olduğunu belirterek, maliyetler dolayısıyla üzülerek ve sıkılarak zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

23-29 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Ticaret İl Müdürlüğü ve SESOB çelenklerinin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Haftanın çeşitli etkinlikler ile kutlanacağını belirten Başkan Hacı Eyüb Güler, "Ahilik Haftası, esnaf için çok önemli bir hafta. Bugün haftanın kutlamasına başladık. Çeşitli ziyaretler yapacağız. 1 hafta etkinlikler devam edecek. 25 Eylül Çarşamba günü Saathane Meydanı'nda yılın ahisi, kalfası ve çırağını seçeceğiz. Kaftan giydirme ve ödül törenimiz de olacak. Ahilik pilavını da vatandaşlarımıza dağıtacağız. Haftamızın tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Ekmeğe sıkılarak, üzülerek zam yapıyoruz"

Ekmek zammı gibi bazı konularda sıkıntı yaşadıklarını ancak genel anlamda esnafın tüm sıkıntılarını yerel yöneticilerle çözebildiklerine değinen Güler, "Birçok meslek grubundan esnafımız var. Şoförlerin, fırıncıların ayrı ayrı sıkıntıları olabiliyor. Örneğin fırıncıların sıkıntısından bahsettiğimizde en önemli gıda maddesi ekmek. Halkımız için de önemli bir gıda maddesi. Bunun altında ezilen ise bizler oluyoruz. Zam yapmaya kalktığımızda en sıkıntılı durum ekmek zammında oluyor. Çünkü un fiyatları, yakıt fiyatları arttığında mecburen ekmeği belli bir seviyeye getirmek zorunda kalıyoruz ama sıkılarak, üzülerek yapıyoruz. Onun için bu zammı yapmak bizim için kolay değil. Şoför esnafının problemleri oluyor. Problemlerimizi genelde yerelde çözüyoruz. Genel anlamda çok fazla da bir problemimiz yok. Samsun esnaf ve sanatkarları olarak, birlik başkanı olarak yerel yönetimler ile aramızdaki ilişkiden dolayı problemleri anında çözebiliyoruz" diye konuştu.

Anıttaki tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Anıttaki törene ayrıca Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile esnaf, esnaf oda başkanları katıldı. - SAMSUN