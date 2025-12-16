Samsun'da Öğretmenlere Yönelik Şiddet, 6 Sendika Tarafından Protesto Edildi

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) – Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen ve Anadolu Eğitim-Sen sendikalarının Samsun şubesi üyeleri ve yönetim kurulları Samsun Valiliği önünde bir araya gelerek öğretmenlere yönelik şiddeti protesto etti.

Samsun'da öğretmene şiddete karşı 6 sendika bir araya gelerek protesto gerçekleştirdi. Açıklamayı Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz okudu.

Gündüz, okul sporları müsabakaları sırasında yaşanan saldırı ve bu olayın hemen ardından başka bir okulda bir velinin gerçekleştirdiği saldırı sonucu görevini yapan öğretmenlerin darp edilmesinin, gelinen vahim tabloyu bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti. Yaşananların münferit ya da tesadüf olmadığına dikkat çekilen açıklamada, öğretmeni hedef haline getiren, itibarsızlaştıran ve yalnız bırakan Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllardır sürdürdüğü yanlış politikaların bu tablonun kaçınılmaz sonucu olduğu vurgulandı.

"Öğretmene atılan her yumruk yalnızca bir eğitim emekçisine değil; eğitime, kamu hizmetine ve toplumsal barışa yönelmiş açık bir şiddet eylemidir" denilen açıklamada, bugün gelinen noktada öğretmenlerin okulda, spor salonunda, sahada, kısacası hiçbir yerde can güvenliğinin kalmadığı belirtildi. Öğretmeni koruyamayan bu sistemin, aynı zamanda öğrencileri de koruyamadığı ifade edildi.

Açıklamada, olayın yaşandığı gün futbol sahasında yeterli güvenlik ve sağlık önlemlerinin alınmadığı; öğrencilerin ve öğretmenlerin göz göre göre tehlikeye atıldığı; müsabaka sırasında yapılan ahlak dışı tezahüratlara göz yumulduğu ve herhangi bir önleyici müdahalede bulunulmadığının açık olduğu kaydedildi. Bakanlıkların öğretmeni değersizleştiren, yalnızlaştıran ve sahipsiz bırakan politikalarının; öğretmenleri, sağlık çalışanlarını ve tüm kamu emekçilerini şiddetin açık hedefi haline getirdiği vurgulandı.

Sendikalar adına yapılan açıklamada, öğretmene yönelik şiddetin sorumlusunun yalnızca saldırıyı gerçekleştirenler olmadığı; bu ortamı yaratan, önlem almayan ve susan idare anlayışının da sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. Tüm sendikaların şiddetin her türlüsüne karşı olduğu belirtilerek; faillerin derhal tespit edilmesi, ihmali bulunan herkes hakkında idari ve adli sürecin gecikmeksizin başlatılması, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Ortaöğretim Disiplin Yönetmeliğinde gerekli düzenlemelerin yapılması talep edildi.

Eğitim sendikaları, yaşanan olayların takipçisi olacaklarını, öğretmenleri asla yalnız bırakmayacaklarını vurgulayarak; şiddete, tehdide ve baskıya boyun eğmeyeceklerini, örgütlü mücadeleyi büyüterek sürdüreceklerini duyurdu.