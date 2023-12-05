Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6. Bölge Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı'nda, bölge illerinin yetkilileri bir araya geldi ve çeşitli konular ele alındı. Toplantının ardından Samsun Müzesi ziyaret edildi.

Samsun'da "6. Bölge Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

6. Bölge Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın ev sahipliğinde, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ordu Valisi Muammer Erol, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan, bölge illerinin il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il göç idaresi müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda; 6. bölge haritası ve nüfus istatistikleri, il ve bölge bazında yabancı istatistikleri, 2022-2023 yabancı istatistikleri karşılaştırmalı değerlendirme, yakalanan ve sınır dışı edilen yabancı istatistikleri, sonuç ve genel değerlendirme konuları ele alındı.

Toplantının ardından Samsun Müzesi gezildi

6. Bölge Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yeni Samsun Müzesi ziyaret edildi. Vali Orhan Tavlı ile konuk valiler Samsun Müzesini gezdi, eserleri inceledi. - SAMSUN