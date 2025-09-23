Samsun'da 6.5 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Samsun'da gerçekleştirilen AFAD tatbikatında, 6.5 büyüklüğünde deprem senaryosu canlandırılarak enkazdan yaralı çıkarma ve helikopter destekli kurtarma çalışmaları yapıldı. Nefes kesen tatbikat, gerçeği aratmadı.

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen tatbikat, masa başı ve saha uygulamasıyla icra edildi. Senaryoya göre 6.5 büyüklüğünde deprem sonrası ilk etapta 23 kurumdan amirler AFAD'da toplanarak masa başı koordinasyonu sağladı. Ardından sahada arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Teknolojik cihazlar ve arama-kurtarma köpekleri kullanılarak yıkılan bina enkazında yaralılar tespit edildi. Ekipler, dikkatli çalışmalar sonucunda yaralıları enkazdan çıkardı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan bazıları, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait helikopterle tam teşekküllü hastanelere sevk edildi.

Tatbikat hakkında bilgi veren Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Matur, "Yerel düzeyde sadece Samsun ilinin etkilendiği masa başı ve saha tatbikatımızı icra ediyoruz. Sabah saat 09.21'de gelen ihbar doğrultusunda 23 çalışma grubu, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında harekete geçti. Öğleye kadar masa başı tatbikatında ihbarları değerlendirdik. Öğleden sonra ise Vali Yardımcımız Bilal Bozdemir başkanlığında saha tatbikatını, kurum temsilcilerimiz ve 6 akredite sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirdik. Bu tatbikatın en önemli sonucu, herhangi bir afette tüm kurum temsilcilerimizin, paydaşlarımızın ve STK'ların nerede, nasıl toplanması gerektiğini bilmesidir. Bizim için afet yönetiminin yüzde 90'ı bu koordinasyondur" dedi.

"Her türlü afetin üstesinden geliriz"

Matur, tüm afetlere hazırlıklı olduklarını vurgulayarak, "Bugün deprem tatbikatı yapıyoruz. Aynı şekilde KBRN, arama-kurtarma köpekleri ve helikopter destekli kurtarma konularında da tam teşekküllü tatbikat gerçekleştiriyoruz. Bu seviye 1 tatbikat, yani sadece Samsun'un etkilendiği bir senaryo. Senaryonun türü, büyüklüğü önemli değil. Önemli olan, tüm kurum ve kuruluşların nerede, nasıl toplanacağını bilmesi. İletişim kesilebilir, yollar bozulabilir, beslenmede sorun çıkabilir. Ancak tüm kurum amirleri koordinasyonu bilirse Allah'ın izniyle her türlü afetin üstesinden geliriz" diye konuştu.

Deprem senaryosu

Saat 09.21'de başlayan masa başı tatbikatı, 23 afet grubunun ana çözüm ortakları ve Afet Karar ve Destek Yönetim Sistemi (AYDES) kullanıcılarının katılımıyla yapıldı. Tatbikat süresince AYDES sistemine 50 ihbar, istek ve talep girildi. Bu talepler afet gruplarına yönlendirilerek müdahale faaliyetleri masa başında yürütüldü. Ayrıca Vezirköprü, Ladik ve Havza ilçe AFAD merkezleriyle belirlenen noktalara afet grupları sevk edilerek intikal süreleri takip edildi.

Senaryoya göre merkez üssü Havza Ereli Mahallesi olan deprem 5 km derinlikte meydana geldi. Depremde 2 bin 207 bina etkilendi. 26 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi ağır, 379 kişi hafif yaralandı. Ayrıca 133 bina yıkıldı, 2 bin 52 bina ağır hasar aldı, 3 bin 581 bina ise orta hasarlı olmak üzere toplam 5 bin 551 bina zarar gördü.

Tatbikata; 25 kurum, 6 sivil toplum kuruluşu, 196 personel, 30 araç, 1 helikopter, 1 dron ve 4 arama-kurtarma köpeği katıldı. - SAMSUN