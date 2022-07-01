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Samsun'da 5 mahalle yabancıların ikametine kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Samsun'da 5 mahalle yabancıların ikametine kapatıldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Samsun'da 5 mahalle yabancıların ikametine kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Samsun'da 5 mahalle yabancıların ikametine kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak 1 Temmuz itibarıyla 62 ilde ikamete kapatılan mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığını duyurdu.

Samsun'dan da İlkadım ilçesi 19 Mayıs, Hürriyet ve Zafer Mahalleleri, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi ve Atakum'da Denizevleri Mahallesi olmak üzere 5 mahalle listede yer aldı. Bu mahallelerin yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatıldığı açıklandı. - SAMSUN

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