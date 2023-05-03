Samsun'da 4 yılda 415 mahallenin su sorunu çözüldü, 3 bin 727 kilometre yol yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yılda 415 mahallenin su problemi çözüldü, 3 bin 727 kilometre yol yapılarak yaşanan ulaşım çilesi sona erdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından son 4 yılda yapılan çalışmalarla kentin alt ve üst yapı ile ilgili sorunlarına kalıcı çözümler getirildi. Özellikle kentin kırsal bölgelerinde yer alan mahallelerin yol ve su ile ilgili yaşadıkları sorunlar tek tek ortadan kaldırılıyor. '2024 yılına kadar yol ve su sorunu yaşayan mahalle kalmayacak' hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitelerini artırmak için 17 ilçeye hizmet götürmeye devam ediyor.

Samsun Su Ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'nün su ve alt yapı konusunda kararlılıkla yürüttüğü çalışmaların sonucunda 4 yılda içme suyu sorunu bulunan 532 kırsal mahalleden 415'nin problemi çözüldü. 91 mahallede su ile ilgili yapılan çalışmaların devam ettiği belirtilerken 26 mahallede ise proje ve etüt çalışması sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kent merkezindeki yol çalışmalarının yanında kırsal bölgelerde yer alan mahallelerde de yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. Sorumluluk alanında 5 bin 309 kilometre yol ağı bulunan Büyükşehir Belediyesi tarafından son 4 yılda toplam 3 bin 727 kilometre yol yapıldı. Mahallelerin yolları, yenilendi, genişletildi, standardı yükseltildi.

"Maliyeti düşürüp hız kazandırdı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, alt ve üst yapı ile ilgili yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için ekiplerin gece-gündüz çalıştıklarını belirterek, "Durmaksızın samimiyet, gayret ve hakkaniyetle çalışıyoruz. 'Yol ve su sorunu yaşayan mahalle kalmayacak' hedefimize hızla yaklaşıyoruz. Kentimizin yol ve su ile ilgili alt ve üst yapısını güçlendirdik. Büyük yatırımları hayata geçirdik. Yol çalışmalarını kendi imkan ve kabiliyetlerimiz ile gerçekleştiriyoruz. Kurduğumuz 4 beton santrali ve 13 konkasör tesisindeki üretimimizle yol çalışmalarımızda maliyetleri düşürdük. Kendi personelimiz ve kendi üretimimizde yol çalışmalarını yapıyor olmak bize hız ve tasarruf kazandırdı. Çalışmalarımız iyi gidiyor, hedeflerimizin ilerisinde gidiyoruz. Yol çilesi çeken vatandaşlarımızın sorunlarını hızla çözüyoruz. Onların duası ve mutluluğu bizim çalışma aşkımızı daha da artırıyor" dedi.

Büyükşehir'den rekor su yatırımı

Özellikle su konusunda özel hassasiyet gösterdiklerini, susuz mahalle bırakmamak için adeta seferberlik ilan ettiklerini söyleyen Başkan Demir, "Su, temizlik ve sağlıklı yaşam demektir. Tek bir vatandaşımızın bile su sıkıntısı çekmesini kabul edemeyiz. Gönül belediyeciliği anlayışı ile vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Bu noktada kentimizde su ile ilgili yaşanan problemleri tek tek çözüme kavuşturuyoruz. İçme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı, su deposu, terfi merkezi, dere ıslahı ve fosseptik ile üst yapı çalışmalarının yapımı için ekiplerimiz sahada. Su konusunda da rekor çalışmalara imza attık. Durmadan ve yorulmadan gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Kendi kurduğumuz tesislerle ilçelerimizin tamamında alt ve üst yapıda kalıcı çözümler ürettik. Bu köklü çözümler sayesinde artık onlarca yıl daha sorun yaşanmayacak. Tek arzumuz var. O da Samsunlu vatandaşlarımızın daha konforlu, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi" diye konuştu. - SAMSUN