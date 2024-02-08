Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 3 yaşındaki çocuk kendini otomobile kilitleyince babasının yardımıyla kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Samsun'un Atakum ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, kendisini otomobilin içine kilitledi ve kapıyı açamadı. Babası, cep telefonu kamerasıyla çocuğa nasıl anahtarla kapıyı açacağını tarif etti. O anlar, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Samsun'da anahtarla birlikte kendisini otomobile kilitleyen 3 yaşındaki çocuk, dakikalarca kapıyı açamadı. Babasının küçük çocuğa anahtarla kapıyı nasıl açacağını tarif etmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Atakum ilçesi Yenimahalle'de yaşanan olayda 3 yaşındaki Nartan Oral, kendisini otomobilin içine kilitledi. Otomobilin anahtarını da elinde tutan minik Nartan, kapıyı açmayı başaramadı. Otomobil içerisinde kilitli kalan Nartan'ı dışarıdan babası Harun Oral yönlendirmeye çalıştı. O anlar yüzlerde tebessüm oluşturdu. Dakikalar süren uğraş sonucunda Nartan kapıyı açamazken, baba çareyi eve giderek yedek anahtarı alıp kapıyı açmakta buldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Samsun Otomobil Yerel Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title