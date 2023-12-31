Samsun'da 2023'ten akılda kalanlar

Samsun'da 2023 yılında birçok olumlu ve olumsuz gelişme yaşandı.

2023'te doğal afetler, kazalar ve boğulma vakaları meydana geldi. Samsunspor 11 yıl sonra Süper Lig'e çıktı, A Milli Futbol Takımı 27 yıl sonra Samsun'da maç yaptı. Suç örgütleri operasyonları yapıldı, hasta yakını tarafından kaçırılan doktor kurtarıldı. Rus kruvaziyer gemisi ilk kez Samsun'a geldi. Samsun Şehir Hastanesinin kaba inşaatı tamamlandı. Samsun 2023 yılında terör olaylarında şehit vermedi.

Asrın felaketi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler Samsun'da da hissedildi. 600 kilometre uzakta yaşanan depremler binaları beşik gibi salladı. Sarsıntının etkisiyle korkan vatandaşlar kendileri dışarı attı. Depremlerde Samsun'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Samsunlular depremin yaralarının sarılması için seferber oldu ve bölgeye en çok yardım gönderen iller arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Samsunlular yine 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Samsunluların yüzde 65,34'ü Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi. Yüzde 34,66'sı da Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih etti. Milletvekilliği seçim sonucunda AK Parti 5, CHP 2, MHP ve İYİ Parti de 1'er vekil çıkardı. CHP'li 1 vekil daha sonra Saadet Partisi'ne katıldı.

Tramvay kazası

9 Haziran'da Samsun'da tramvay kazası meydana geldi, 46 kişi yaralandı. Canik ilçesi Mert Irmağı mevkisinde raylı sistem hattında arıza yapan 5509-A numaralı tramvaya, arkadan gelen 5512-A numaralı tramvay duramayarak çarptı. Kazada tramvaylarda bulunan 46 yolcu yaralanarak hastanelik oldu. Tramvaylarda da büyük çapta hasar oluştu.

Samsun sellere teslim oldu

Samsun, 2023'te yaşanan doğal afetlerden nasibini aldı. Haziran ve Eylül aylarında toplam 3 kez sele teslim oldu. Şehrin birçok noktası, sanayi ve konut alanları ile işyerleri sular altında kaldı. Selin izleri ekiplerin günlerce süren çabaları ile silindi. Sel afetleri maddi zararla atlatıldı.

Samsunspor 11 yıl sonra Süper Lig'de

Samsunspor 11 yıl sonra şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi. Kırmızı-beyazlı ekip, ligin bitmesine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı, 4 hafta kala da şampiyon olmayı garantiledi. Samsunspor taraftarları, 11 yıl sonra gelen şampiyonluğu Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan coşkulu etkinlikler ile kutladı.

27 yıl sonra milli maç

Türkiye A Milli Takımı 27 yıl sonra Samsun'da maç yaptı. EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştığı Galler'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Arda Güler'in maçta attığı gol, günlerce uluslararası kamuoyunu meşgul etti ve Puskas'a aday gösterildi.

Boğulmalar ve can pazarı

Hırçın Karadeniz bu yaz sezonunda da çok sayıda kişiyi yuttu. Özellikle çevre illerden Samsun'a gelen ve denizin yapısını bilmeyen birçok kişi Karadeniz'in hırçın dalgalarına ve rip akıntısına kapılarak can verdi. Çocuk ve yaşlı olmak üzere 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği boğulma vakalarında evlere ateş düştü. Onlarca kişinin de boğulma tehlikesi geçirdiği olaylarda Karadeniz'de zaman zaman can pazarı yaşandı.

Samsun Valisi değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Muğla Valisi Orhan Tavlı, Samsun Valiliği'ne atandı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise aynı kararname ile Çorum Valiliği görevine tayin edildi.

Eşinin ölümünden ceza alan doktoru kaçırdı

Samsun'da bir şahıs, eşinin ölümünden ceza alan doktoru aracına binerek silah zoruyla kaçırdı. Polisin müdahalesi sonucu doktor kısa sürede kurtarıldı, şahıs ise silahını atıp kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Change oto operasyonu

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto hırsızlığına yönelik Samsun merkezli İstanbul ve Çorum illerini kapsayan eş zamanlı operasyon düzenledi. Toplam 19 şahıs gözaltına alındı.

Kruvaziyer gemi ilk kez Samsun'da

Karadeniz'de bazı illere uğrayan fakat Samsun'da demirlemeyen kruvaziyer gemi, ilk kez kente geldi. Kruvaziyer gemideki binden fazla turist, Samsun'u keşfetme fırsatı buldu. Kruvaziyer turizminin hız kazandığı Samsun, Rus turistler için artık uğrak yeri haline geldi. Gemi 2 ay içinde 4 kez Samsun Limanı'nı ziyaret etti.

Şehir Hastanesi

Samsun Şehir Hastanesi, 6 milyar TL'lik maliyeti ile Samsun'un en büyük kamu yatırımı. Sağlık Bakanlığının öz kaynakları ile yapılan 'Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi' olma özelliğini taşıyan Samsun Şehir Hastanesinin genel tamamlanma oranı yüzde 85'i geçti. Acil durumlarda bin 500 yatak kapasitesine kadar hizmet verebilecek hastane bölgenin sağlık üssü olacak. Samsun Şehir Hastanesinin 2024'ün ilk yarısı içinde hizmete girmesi planlanıyor. - SAMSUN