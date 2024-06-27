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Samsun'da 2 Bin 172 Bina Kimliklendirildi

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Yapı denetiminden geçmiş tüm binalar için zorunlu olan Bina Kimlik Sistemi (BKS) ile binalara ilave kat atılması, kolon kesilmesi vb. statik aykırılıkların engellenmesi hedefleniyor. Samsun'da uygulamaya çıktığı günden bugüne kadar 2 bin 172 bina kimliklendirildi.

Yapı denetiminden geçmiş tüm binalar için zorunlu olan "Bina Kimlik Sistemi (BKS)" ile binalara ilave kat atılması, kolon kesilmesi vb. statik aykırılıkların engellenmesi hedefleniyor. Bu çerçevede Samsun'da uygulamaya çıktığı günden bugüne kadar 2 bin 172 bina kimliklendirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2021 yılı sonundan itibaren yürürlüğe konulmuş bir sistem olan Bina Kimlik Sistemi (BKS), Türkiye'de binalar için dijital kimlik kartı sağlamayı amaçlıyor. Sistem, kullanılan malzemeler, yapısal tasarım ve güvenlik özellikleri dahil olmak üzere bina ile ilgili tüm teknik ve genel bilgileri içeriyor. BKS, acil durumlarda güvenlik kontrolleri, bakım ve yenileme çalışmaları, gayrimenkul işlemleri gibi çeşitli amaçlar için bina bilgilerine kolay erişim sağlıyor. Yapılara kimlik belgesi verilmesi niteliğinde olan BKS ile periyodik olarak denetiminin tekrar yapılarak, ilave kat atılması, kolon kesilmesi vb. statik aykırılıkların engellenmesi hedefleniyor. BKS, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin bir parçası olup yapı denetiminden geçmiş tüm binalar için zorunlu hale geldi. Yönetmeliğe göre BKS belgesinin bina önünde görünür bir yerde sergilenmesi zorunluluğu bulunuyor.

Bina kimlik sertifikasının bedelleri bakanlıkça, her yıl 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilan ediliyor. BKS'nin maliyeti bina tipine göre değişmekle birlikte 2024 yılı için bu tutar bina tipine göre 2 bin 402 TL, 4 bin 805,10 TL ve 9 bin 610 TL olarak belirlendi. Ücretler yapı müteahhidi tarafından karşılanıyor. BKS belgesi ve kurulum masraflarını karşılaşıyor. BKS tabela montajı; seviyesi yüzde 90 ve üzeri binalar için yapı denetim kuruluşları tarafından sistem üzerinden yapılan talep üzerine Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği'nin 31. maddesine göre bakanlıkça yapılıyor. Yapılan talebe rağmen BKS ücreti ödenmeyen yapılara Yapı Kullanım İzin Belgesi düzenlenmiyor.

Yürürlüğe girdiği 2021 yılının sonundan itibaren sistem kullanılarak Samsun'da bugüne kadar 2 bin 172 yapıya bina kimlik sertifikası uygulaması yapıldı. Halihazırda 17 binanın da tabela hazırlanma süreci devam ediyor.

Yapı denetimi yaptıran tüm binalarda zorunlu olan sistemin uygulanmasının yapı sahiplerine, inşaat şirketlerine ve devlet kurumlarına birçok faydası olacağı öngörülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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