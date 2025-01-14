Samsun'da 2 Bin 171 Riskli Yapı Tespit Edildi

Samsun'da yapılan çalışmada 2 bin 171 riskli yapı tespit edildi. Bu binalarda toplam 6 bin 46 adet bağımsız bölüm bulunuyor.

Samsun'da binalarda risk tespit çalışmaları sürüyor. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapı maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca lisanslandırılmış firmalar tarafından riskli yapı tespiti yapılarak il müdürlüğüne sunuluyor. Bu çerçevede Samsun genelinde toplam 2 bin 171 adet binaya riskli yapı tespiti yapıldı. Bu binalarda 4 bin 742 adet konut ve bin 304 adet işyeri olmak üzere toplamda 6 bin 46 adet bağımsız bölüm bulunuyor.

Ayrıca 6306 sayılı Kanun kapsamında yapı maliklerine 18 ay kira yardımı, kiracılara ise defaten (iki aylık kira yardım bedeli tutarında) taşınma yardımı yapılıyor. Bu kapsamda Samsun'da 6306 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapı maliklerine ve kiracılara toplamda 45 milyon 713 bin 876 TL ödeme gerçekleştirildi. - SAMSUN