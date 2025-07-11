Samsun'da 15 Temmuz Anma Programı

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında "Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası" programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Samsun Büyük Cami'de cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, Hatim Duası yapıldı.

Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Camiyi dolduran cemaat, ellerini semaya kaldırarak 15 Temmuz şehitleri, tüm şehitler ve ülke için dua etti. Duygu dolu anların yaşandığı programda, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Mevlit programına Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve il müdürleri katıldı. - SAMSUN