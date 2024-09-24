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Samsun'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gelen Çağrıların Yüzde 58'i Asılsız

Samsun'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gelen Çağrıların Yüzde 58'i Asılsız
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Samsun'daki 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 1 milyon 70 bin 720 çağrının yüzde 58'inin asılsız olduğunu belirtildi. Gereksiz aramaların acil durumlarda hizmetin gecikmesine yol açtığı vurgulandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 1 milyon 70 bin 720 çağrının yüzde 58'inin asılsız çağrılardan oluştuğu açıklandı.

2024 yılı 2. Olağan Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin istatistikleri değerlendirildi. Şubat 2024-Eylül 2024 döneminde yürütülen faaliyetler değerlendirildi ve 2024-2025 faaliyetleri görüşüldü.

Toplantıda 1 Şubat 2024-15 Eylül 2024 tarihleri arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 1 milyon 70 bin 720 çağrının yüzde 58'ini asılsız çağrıların oluşturduğu ifade edildi. Konu hakkında yapılan açıklamada, "Acil durumdaki kişiye en kısa sürede hizmet ulaştırmak ve hayat kurtarmak için görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan her gereksiz arama geç kalınacak bir can demektir. Lütfen, gereksiz meşgul etmeyelim" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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