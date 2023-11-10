Samsun'da "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi.

Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri Samsun'da Onur Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başladı. Samsun Valiliği, Samsun Garnizon Komutanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta bırakıldı. Saat 09.05 geçe 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından da Samsun Valisi Orhan Tavlı, anıt şeref defterini imzaladı.

Anıt şeref defterini imzalayan Vali Tavlı, "Aziz Atatürk, devlet geleneğinin tüm birikimine sahip, son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizin de dediğiniz gibi ilelebet payidar kalacaktır. Milletimizi müşterek bir gaye etrafında birleştirerek, birlik ve beraberlik içerisinde istikbal yolunda yaktığınız meşaleyi bizler de gelecek nesillere en iyi şekilde teslim edeceğiz. Bundan 100 yıl önce kahraman ecdadımızla ağır bedeller ödeyerek gerçekten çok zor şartlarla kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'ni bize işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartma hedefine ulaştırmak ve 2. asrını 'Türkiye Yüzyılı' olarak inşa etmek için köklü tarihiniz ve kadim değerlerinizden aldığımız ilhamla gayret göstermek en önemli vazifemizdir. Bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan zatıaliniz ve kahraman silah arkadaşlarınız başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun" dedi.

Törene ayrıca CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anma programları gün boyu devam edecek. - SAMSUN