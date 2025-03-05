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Samsun Çarşamba'da Kömür Kullanımına Devam

Samsun Çarşamba'da Kömür Kullanımına Devam
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Çarşamba ilçesinde doğalgazın yaygınlaşmasına rağmen ekonomik nedenlerle kömür kullanımında talep devam ediyor. Yerel bir kömür satıcısı, kömür alımında bilinçli olmanın önemine dikkat çekiyor ve pelet yakıt alternatifini tanıtıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğalgazın yaygınlaşmasına rağmen kömür kullanımına olan ilgi devam ediyor.

Çarşamba ilçesinde kömür satışı yapan Yalçın Demirörs, ekonomik şartlar nedeniyle birçok vatandaşın doğalgaz bağlatamadığı için hala kömürle ısınmayı tercih ettiğini söyledi. Demirörs, özellikle kış aylarında yaşanan soba zehirlenmelerine karşı vatandaşların daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirterek, baca temizliği ve kaliteli yakıt kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Kömür satışlarının geçen yıllara göre bir miktar azaldığını ancak hala önemli bir talep olduğunu ifade eden Yalçın Demirörs, "Kömürün tonu 9 bin TL. Eskiye nazaran düşük olsa da bir talep var. Herkes doğalgaz bağlatamıyor. Ekonomik nedenlerle doğalgaz bağlatamayan vatandaşlar, kömüre yönelmeye devam ediyor" dedi.

Son zamanlar da satışlarında artış yaşanan pelet yakıt hakkında da bilgiler veren Yalçın Demirörs, bu ürünün hem çevre dostu hem de güvenli bir seçenek olduğunu ifade ederek, "Pelet, çam tozundan üretilen sıkıştırılmış bir yakıttır ve kömüre kıyasla çok daha temiz bir yanma sağlar. En önemlisi de kesinlikle karbonmonoksit zehirlenmesi riski oluşturmaz. Bu yüzden vatandaşlarımız kömüre alternatif olarak bu ürünü de tercih edebilirler" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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