Samsun'a veda eden Vali Dağlı: "Samsun'daki misyonumu tamamladım"

SAMSUN (İHA) – Çorum'a atanan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, istihdam, sanayi ve OSB alanındaki sözünü tuttuğunu belirterek, Samsun'dan misyonunu yerine getirerek ayrıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son valililer kararnamesi ile Çorum'a vali olarak atanan Vali Zülkif Dağlı için bugün Samsun Valiliği binası önünde uğurlama töreni yapıldı. Valilik personelleri ve şehrin bürokratlarının katıldığı törende konuşan Vali Dağlı, Samsun'daki misyonunu tamamladığını ve bundan sonra görev alacağı her ilde Samsun'un savunucusu olmaya devam edeceğini ifade etti.

"Samsun'daki misyonumu yerine getirdim"

Göreve geldiği Samsun'da ilk gün verdiği sözleri tuttuğunu ifade eden Vali Dağlı, "3 yıl 2 ay önce yine Samsun'a geldiğimizde nezih arkadaşlarımız bizi karşıladığında, 'Samsun'da 1 numaralı vizyonumuz; istihdam, sanayi ve OSB'ler olacak' demiştim. Allah'a şükür bu misyonumu yerine getirdiğimi düşünüyorum. Kamuoyunun taktirine sunuyorum. Samsunluları çok seviyorum, beraber güzel şeyler yaptık. Samsunluların desteği olmasaydı bunları yapmamız mümkün değildi. TEKNOFEST'i yaptık, pandemiyi en az sıkıntı ile geçirmek için gayret gösterdik. Samsun'a önemli eserler bıraktık. Özellikle sanayi ve istihdam üzerine tüm Samsunlularla el ele çalıştık. Görev yaptığım sürece tüm çalışma arkadaşlarıma, siyasilerimize, yerel yönetimlerimize, STK ve basın temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Samsun'u hiçbir zaman unutmayacağız. Bundan sonra gittiğim her ilde her görevde ne olursa olsun Samsun'un fahri savunucusu olmaya devam edeceğiz. Samsun'a Allah'a ısmarladık, kalın sağlıcakla diyorum. Çorum'da da aynı minvalde çalışmalara devam edeceğiz. Sanayi, istihdam, OSB ve savunma sanayi konularında özellikle çalışma yürüteceğiz" dedi.

Tüm personel ve bürokratlar ile vedalaşan Zülkif Dağlı, daha sonra şehirden ayrıldı. Uğurlama törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, kamu kurumlarının amirleri, bürokratlar, STK temsilcileri, askeri erkan ve şehrin ileri gelen isimleri katıldı. - SAMSUN