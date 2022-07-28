Samsat'ta yaz temizliği başladı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde belediye ekiplerince yaz temizliği başlatıldı.

Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte vatandaşların yoğun olduğu ağaçlık alanlar ve ilçenin önemli caddelerinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Samsat ilçesinin bulvar ve ana caddeleri ile Samsat girişindeki karayolundaki ağaçlar budanarak sulanıyor, büyüyen ve kuruyan otlar temizleniyor. Belediye ekiplerinin yürüttüğü bu çalışmaya Samsat Belediye Başkan Vekili Müslüm Parlak'ın da bizzat katılması takdirle karşılandı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Vekili Müslüm Parlak, Samsat ilçesinde vatandaşların temiz bir ortama kavuşmaları için bütün gücüyle çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Vekili Parlak "Yaz mevsiminin gelmesi ile ilçe genelindeki ağaçları budayıp suluyoruz. Bulvar ve ana caddelerdeki büyümüş ve kuruyan otları temizliyoruz. Personelin motive olması ve vatandaşlarda duyarlılık sağlanması için bizzat kendim de çalışmalara katılıyorum. Belediye Başkanımız Halil Fırat öncülüğümde yeşil, temiz ve her anlamda yaşanılır yepyeni bir Samsat inşa etmenin gayreti içerisindeyiz" dedi. - ADIYAMAN