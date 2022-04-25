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Samsat'ta bayram taplaması yapılmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Samsat'ta bayram taplaması yapılmaya başlandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kadınlar, bayram sofralarının vazgeçilmezi olan bayram taplaması adı verilen çörekli ekmeği yapmaya başladı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kadınlar, bayram sofralarının vazgeçilmezi olan bayram taplaması adı verilen çörekli ekmeği yapmaya başladı.

Samsat ilçesine has bir yiyecek olan ve sadece bayramlarda ailelerin imece usulü ile yaptıkları bayram taplaması yapımı için kadınlar günler öncesinden hazırlıklarına başladı.

Samsat Gevreği de denilen bayram taplaması un, yağ, susam ve çörek otunun karışımı ve yaz aylarında bölgede doğal olarak yetişen sarı renk veren bir otun sürülmesiyle yapılıyor. Yapılan taplamalar toprak, kiremit ve briketten yapılmış fırınlar pişiriliyor.

Bayrama has olan bu yiyecek birkaç ay kadar doğal ortamda bozulmadan kalabiliyor.

Samsat ilçesinde çeşitli içeceklerle birlikte bayramda gelen misafirlere ikram edilen taplama, zengin fakir demeden bütün ilçe halkı tarafından yapılıyor. Birkaç ailenin bir araya gelerek yaptıkları taplama hazırlama işi şenlik havasında geçiyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman, Bayram, Yerel, Haberler

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