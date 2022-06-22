Samsat Jandarma Hizmet Binasının temeli atıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsat Jandarma Hizmet Binasının temeli atıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Samsat Jandarma Hizmet Binasının temeli atıldı

Adıyaman'ın Samsat İlçe Jandarma Komutanlığı olarak hizmet verecek olan bina için temel atma töreni düzenlendi.

Adıyaman'ın Samsat İlçe Jandarma Komutanlığı olarak hizmet verecek olan bina için temel atma töreni düzenlendi.

2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen depremlerde ağır hasarlı duruma gelen Samsat İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasının yerine yenisinin yapımına başlandı.

Binanın temel atma törenine Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Kahta İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Abdülkadir Ceran, Samsat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Fatih Mehmet Yavuz ve diğer bazı kurum amirleri katıldı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, yaklaşık beş yıldır prefabrik binada hizmet veren İlçe Jandarma Komutanlığının, depreme dayanıklı, modern ve ihtiyaca cevap verecek bir binaya kavuşacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Temel atma töreninde kurban kesilerek dua yapıldı. - ADIYAMAN

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Hisarcık Adıyaman Samsat Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title