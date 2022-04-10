- Şampiyonluk maçında evlilik teklifi etti

Yeşil sahada evlilik teklifi

BARTIN - Bartın'da Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğunu kutlayan Bartınspor'un başarılı futbolcularından Hasan Cankurt kız arkadaşına stadyumda binlerce taraftar önünde evlilik teklifi etti.

Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 2. Grup'ta mücadele eden Bartınspor 18 haftalık lig maratonunun 17. haftasında lig şampiyonluğunu garantileyerek TFF 3. Lig'e yükselme play-off maçlarında mücadele etmeye hak kazandı. Sezonun son maçında Bartın Atatürk Stadyumu'nda Taşköprüspor'la karşılaşan Bartınspor için maç öncesi stadyumda şampiyonluk kutlaması düzenlendi. Takımın başarılı futbolcusu Hasan Cankurt da kız arkadaşına yeşil sahada binlerce taraftar önünde evlilik teklif etti.

Seremoni için Bartınsporlu oyuncular sahaya üzerinde, "Benimle evlenir misin Tuğçe" yazılı pankartla çıktı. Cankurt'un kız arkadaşı Tuğçe Örsdemir binlerce taraftar önünde aldığı evlilik teklifi karşısında büyük şok yaşadı. Yaşadığı kısa süreli şokun ardından evlilik teklifini kabul eden Örsdemir ve Cankurt tribünlerden büyük alkış aldı.