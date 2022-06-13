Şampiyonlardan Buca Belediye Başkanı Kılıç'a Teşekkür Ziyareti

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 53'üncü TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda kimya kategorisinde Türkiye birinciliği kazanan Buca Bilim ve Sanat Merkezi (Buca BSM) öğrencileri ile bir araya geldi. Başkan Kılıç, daha önceki yarışmalarda farklı alanlarda ödül kazanmış öğrencileri de tebrik ederek, "Siz bizim gururumuzsunuz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 53'üncü TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda kimya kategorisinde Türkiye birincisi olan öğrenciler Devin İnan ve Rumeysa Çiçek, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'la buluştu. Buca BSM'nin daha önce başarı kazanmış öğrencileri ve eğitmenleri ile birlikte yarışma sonrasında Başkan Erhan Kılıç'ı ziyaret eden gençler, daha rahat eğitim koşulları için de müjdeler aldı.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda gerçekleşen ve Türkiye'nin dört bir yanından 3 bin 453 okul ve 25 bin 95 proje içinde finale kalan 216 proje arasından birincilik ödülü kazanan Devin İnan ve Rumeysa Çiçek'i tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Başkan Kılıç, "Müzikten fen bilimlerine kadarpek çok alanda ulusal ve uluslararası başarılar kazanmış öğrencilerimizin hepsi buradalar. Tüm çocuklarımızı gönülden tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Buca BSM'nin başarısından her yerde gururla söz ettiğini vurgulayan Başkan Kılıç, merkezin daha rahat çalışma koşulları için yatırımlarını sürdürecekleri müjdesini verdi. Akademik donanım ve fiziki koşulları ileri bir seviyeye taşımak için çalışma başlattıklarını kaydeden Kılıç, "Siz bizim gururumuzsunuz. Hepinizi çok seviyorum" diye konuştu.

ÖDÜL ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN DE AVANTAJ

Buluşmaya katılan Buca BSM yöneticileri de kimya kategorisinde birinci olan öğrencilerin bu başarıları ile üniversite sınavında ek katsayı uygulamasından yararlanacağını, üniversite eğitimleri boyunca burs kazanacağını ve Türkiye'yi uluslararası bilim projeleri yarışmalarında temsil etme şansı yakalayacağını aktardı.

ANKA / Yerel