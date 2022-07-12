Şampiyon kanaryalar böyle yetişiyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tamer Acar, çocukluk merakını geliştirerek dünya şampiyonu Yorkshire cinsi Kanaryaları yetiştiriyor. Tamer Acar, "Yorkshire Kanarya ırkının artık en iyileri Edremit'te ve Ege bölgemizde yetişiyor" dedi.

Hayatını Yorkshire cinsi kanaryalarını ütmeye adayan Tamer Acar yüzlerce kuşa özel bir mekanda bakıyor ve üretimini sağlıyor. 10 Yaşında başlayan kanarya merakını 2020 yılında dünya şampiyonu kuşlar yetiştirerek taçlandıran Acar "Benim bu kanarya ırkına merakım var. Yorkshire dünyada çok popüler bir ırk. Bizim ülkemizde olduğu gibi Edremit'te de çok beslenen bir ırk. Edremit'te Yorkshire üzerine aşağı yukarı 50'ye yakın üretimhane var. Bu ırkın en büyük özelliği, görüntüsü, duruşu, tüy yapısı. Yorkshire bir güzellik, pozisyon kuşudur. Bunların yarışmaları oluyor. Bizimde dünya şampiyonluklarımız çeşitli özel kulüp yarışlarında best ödüllerimiz var. Bu kuşun en büyük özelliği duruş kuşudur, pozisyon kuşudur. Hakemler puanlama yaparken kafa yapısına, duruşuna, tüy yapısına kuyruğunun uzunluğuna, birçok özelliğine göre değerlendiriyor. En iyi kuşlar türünün şampiyonu oluyor" dedi.

En son yapılan dünya şampiyonasında, kendi ürettiği kuşun şampiyon olduğunu hatırlatan Tamer Acar, "Uluslararası yarışmalar pandemiden dolayı hepsi iptal oldu. Dünya Ortodorji Konfederasyonu pandemiden dolayı bütün yarışları iptal etti. En son 2020'de Portekiz'de bir dünya şampiyonası oldu. Orada da dünya şampiyonu olmuştuk. Bundan sonra bir dünya şampiyonası düzenlenmedi. Bu yıl Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonumuz bu konuda gerçekten çok özveriliydi. Birçok prosedürü aşarak ülke genelinde dört veya beş kadar yarışma düzenledi. 2021 yılında birçok ülkede yarışlar pek olmamasına rağmen biz Türkiye'de yarışmalarımızı, yaptık. Ama 2022 yılında. Pandemide bitti. Daha coşkulu, daha güzel yarışlar yapacağız" dedi.

Ürettiği kuş ile birinci olan Acar, İstiklal Marşının Portekiz'de okunmasında duyduğu memnuniyeti dile getirirken "Dünyanın her yerinden katılımcılar vardı. Biz dediğimiz gibi iki dalda dünya şampiyonu olduk. Tabii gurur verici. Bu hem bizim için hem Edremit'teki kanarya üreticisi arkadaşlarımız için hem ülkemiz için. Çünkü biz 1'inci olduk. Arkamızdan 2'inci İspanya oldu, 3'üncü İtalya oldu. Orada İstiklal Marşı'mızın okunması bu vesileyle bizim için çok gurur verici bir gurur kaynağı oldu."

Edremit ilçesinde Yorkshire cinsi kanarya üretiminin popüler olduğuna işaret eden Acar, "Edremit'te 50'nin üzerinde Yorkshire üretimhanesi bulunmakta. Tabii ki ırk bu kadar popüler olunca biz de arkadaşlarımızla bir araya geldik. Edremit, Yorkshire Kanarya Kulübü kurmaya karar verdik. Biz kulübü kurduğumuz zaman hep daha iyileri hedefledik. Daha iyi ne yapabiliriz onu hedefledik. Yaptığımız son yarışmada 2 binin üzerinde katılımcı ile Edremit olarak bir dünya rekoruna imza attık. Halen Edremit Yorkshire kanarya kulübünün elinde bu rekor. Edremit'te bu konuda çok meraklı arkadaşlarımız var. Yorkshire Kanarya ırkının artık en iyileri Edremit'te ve Ege bölgemizde yetişiyor" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel