Şamlar Mahallesi'nde Muhtarlık Seçimi Sonuçlandı

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Şamlar Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı.

120 seçmenin bulunduğu ve 3 ismin yarıştığı yerleşim merkezindeki seçimde oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi. Ardından sandık açılarak oy pusulaları sayıldı. Seçmenlerden 38'inin oyunu alan Celil Bulut resmi olmayan sonuçlara göre Şamlar Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu. Diğer adaylardan Selami Sarıbulut 34, Şeref Şenol ise 24 oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı. - KONYA