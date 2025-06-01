Şamlar Mahallesi'nde Muhtarlık Seçimi Sonuçlandı

Şamlar Mahallesi'nde Muhtarlık Seçimi Sonuçlandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Şamlar Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminde Celil Bulut, 38 oy alarak yeni muhtar seçildi. Diğer adaylardan Selami Sarıbulut 34, Şeref Şenol ise 24 oy aldı. Seçimde toplam 4 oy geçersiz sayıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Şamlar Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı.

120 seçmenin bulunduğu ve 3 ismin yarıştığı yerleşim merkezindeki seçimde oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi. Ardından sandık açılarak oy pusulaları sayıldı. Seçmenlerden 38'inin oyunu alan Celil Bulut resmi olmayan sonuçlara göre Şamlar Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu. Diğer adaylardan Selami Sarıbulut 34, Şeref Şenol ise 24 oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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