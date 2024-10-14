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Samet Çağrı Uğuz ve Sıla Can Dünya Evine Girdi

Samet Çağrı Uğuz ve Sıla Can Dünya Evine Girdi
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Erzurumlu ilahi sanatçısı Samet Çağrı Uğuz, Sıla Can ile nikah ve düğün merasimiyle hayatını birleştirdi. Düğün, İnci Royal Düğün salonunda düzenlendi ve mutluluk dolu anlara ev sahipliği yaptı.

Söz yazarı, bestekar ve ilahi sanatçısı Samet Çağrı Uğuz, Sola Can ile hayatını birleştirerek dünya evine girdi.

Erzurumlu söz yazarı bestekar ve ilahi sanatçısı Samet Çağrı Uğuz, önceki gün düzenlenen nikah ve düğün merasimi ile Sıla Can'la hayatını birleştirerek dünya evine girdi. İlahi sanatçısının yakın dostları, arkadaşları ile Uğuz ve Can aileleri genç çiftin mutlu gününe ortak oldular. İnci Royal Düğün salonunda gerçekleşen düğün merasimi pasta kesimi ve takı töreni ile sona erdi.

Damadın babası Muhammet Uğuz ile annesi Sümeyye Uğuz ve gelinin babası Ali Can ile Şengül Can, evlatlarının evlilik mürüvvetine eşlik eden ve düğün merasimine katılan tüm davetlilere teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

erzurum

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