Samandağ'da yeni hükümet konağı projesi

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Hatayın Samandağ ilçesinde yıkılan hükümet konağı yerine yeniden yapılacak olan hükümet konağı çalışmalarına başlandı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Hatayın Samandağ ilçesinde yıkılan hükümet konağı yerine yeniden yapılacak olan hükümet konağı çalışmalarına başlandı.

İlçeye bağlı General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bulunan hükümet konağı arazisinde ilk olarak zemin etüdü çalışmaları başlatıldı. Proje, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülürken, kısa süre içerisinde inşa çalışmalarına da girilecek.

Hükümet konağı, kısa zamanda ve en sağlıklı şekilde kentin dokusuna uygun şekilde tamamlanacak. - HATAY