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Samandağ'da Çatı Katında Yangın: 3 Kişi Kurtarıldı

Samandağ'da Çatı Katında Yangın: 3 Kişi Kurtarıldı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir müstakil evin çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, sağlık ekipleri dumandan etkilenen kişilere ambulansla hastaneye kaldırdı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 3 katlı müstakil evin çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçedeki Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan üç katlı müstakil evin çatı katında saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı çatıda 3 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
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