Samandağ Belediyesi Zabıta Ekipleri, Hurdacılara Geçit Vermiyor

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla hurdacılara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla hurdacılara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Belirlenmiş bir plan ve program çerçevesinde denetimlerini sürdüren Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede hurdacılara geçit vermiyor.

İlçe genelinde hurdacılara ve hurda depolarına yönelik denetimler gerçekleştiren ekipler, seyyar hurdacılık yapanlar hakkında gelen şikayetleri de değerlendiriyor. Ekipler, çevre kirliliği oluşturan, çek çek araçları ile araç trafiğini tehlikeye düşüren hurdacılara kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uyguluyor. Bu kapsamda 10 kişiye cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerle ilgili Samandağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışıldığı belirtilerek vatandaşların huzuru ve güvenliği için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlardan geri dönüşüme kazandırılacak maddeleri çöplere değil, geri dönüşüm kutularına atmaları veya belediye ekiplerine teslim ederek temiz bir çevre için sağduyulu davranmaları istendi.