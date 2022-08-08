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Samandağ Belediyesi Ücretsiz Yaz Kursları Devam Ediyor

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Samandağ Belediyesi Ücretsiz Yaz Kursları Devam Ediyor

Samandağ Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ücretsiz Yaz Kursları' devam ediyor.

Samandağ Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ücretsiz Yaz Kursları' devam ediyor.

Yaz tatillerinde çocukların tatillerini hem verimli geçirmeleri hem de bedensel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen voleybol, badminton, boks-kick boks, atletizm, basketbol ve keman kursları Samandağ'da devam ediyor.

Samandağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada çocukları ve gençleri spora özendirerek daha sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla kursların devam ettiği belirtildi. Belediye tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Belediye Başkanımız Refik Eryılmaz'ın talimatları doğrultusunda çocuklarımızın tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla başlattığımız yaz kurslarımız devam ediyor. Geleneksel hale getirdiğimiz yaz kurslarımıza vatandaşlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi bizi memnun etti. 7 farklı branşta Samandağlı çocuklarımızın ücretsiz faydalandıkları, eğlenerek kendilerini geliştirebildikleri, sosyal aktivite ihtiyaçlarını giderebildikleri kurslarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda Beden Eğitimi öğretmeni tarafından her sabah Atatürk Sahil Parkında egzersiz ve Step-Aerobik dersleri devam ediyor. Vatandaşlarımıza yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

ANKA / Yerel

Kick Boks Atletizm voleybol Yerel Haberler

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