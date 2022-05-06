Samandağ Belediyesi Spor Kulübü'nden Büyük Başarı - Haberler

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Samandağ Belediyesi Spor Kulübü'nden Büyük Başarı

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Samandağ Belediyesi Spor Kulübü'nden Büyük Başarı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samandağ’da yapılan ‘Gençlik Koşusu’nda, Samandağ Belediye Spor Kulübü öğrencileri, 2 kategoride birincilik kupası ve toplamda 7 madalya kazandı.

19 MAYIS, SAMSUN (ANKA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samandağ'da yapılan ' Gençlik Koşusu'nda, Samandağ Belediye Spor Kulübü öğrencileri, 2 kategoride birincilik kupası ve toplamda 7 madalya kazandı.

6 Mayıs 2022 Cuma günü saat 10.30'da Samandağ ilçe stadında yapılan Gençlik Koşusu'nda Samandağ Belediyesi Spor Kulübü öğrencilerinden Yıldız Kızlar kategorisinde Ezel Sağaltıcı birinci, Damla Nefşioğulları ikinci, Nazlıcan Serin üçüncü oldu.

Yıldız Erkekler kategorisinde Ali Mert Görür birinciliği, Selim Adana ikinci, İsmail Saf üçüncülüğü elde etti.

Genç Kızlar kategorisinde Meryemce Gündüz ikinci oldu.

Samandağ Belediye Spor Kulübü antrenörlerinden Eylem Okur, yaptığı açıklamada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samandağ'da İlçe Spor Müdürlüğünce yapılan Gençlik koşusunda 2 kupa ve 7 madalya alarak önemli bir başarı elde ettik. Spora ve sporcularımıza sağladıkları desteklerden dolayı Samandağ Belediye Başkanımız Refik Eryılmaz'a çok teşekkür ederiz" dedi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Gençlik Koşusu, 19 Mayıs, Samandağ, gençlik, Yerel, Haberler

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