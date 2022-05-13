Samandağ Belediyesi'nin Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda büz döşeme ve mazgal çalışmalarının yanı sıra yol düzenleme, parke kaplama ve kaldırım yapımına devam eden Belediye ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı çalışmalar ile aynı anda birçok mahallede hizmet üretmeye devam ediyor.

Samandağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Havaların ısınması ile birlikte ilçemiz genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarımızı hızlandırdık. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz birçok mahallemizde eşzamanlı çalışmalar düzenliyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini en kısa sürede karşılayarak en iyi hizmeti sunmak amacıyla tüm ekiplerimizle çalışmalarımız devam ediyor. Daha güzel ve yaşanabilir bir Samandağ için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" denildi. Açıklamada, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgiler verildi:

"Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince son olarak;