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Samandağ Belediyesi'nden Çevre Kirliliğine Dikkat Çeken Kamu Spotu

Yerel Haberler

Samandağ Belediyesi ilçede yaşanan yoğun çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla kamu spotu yayınladı.

Samandağ Belediyesi ilçede yaşanan yoğun çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla kamu spotu yayınladı.

Gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak isteyen Samandağ Belediyesi, yolda, sokakta, denizde ve parklarda gün geçtikçe artan çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla kamu spotu yayınlandı.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız dünyanın bize, gelecek nesillerin emaneti olduğunu hatırlatıyor, çevrenin ve doğanın korunması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Yerel Haberler

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