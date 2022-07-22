Samandağ Belediyesi Mahalleler Arası 2. Geleneksel Futbol Turnuvası Başladı - Haberler

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Samandağ Belediyesi Mahalleler Arası 2. Geleneksel Futbol Turnuvası Başladı

ANKA - Yerel
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Samandağ Belediyesi Mahalleler Arası 2. Geleneksel Futbol Turnuvası Başladı

Samandağ Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Mahalleler Arası 2. Geleneksel Futbol Turnuvası’nda grup maçları gollü başladı.

Samandağ Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Mahalleler Arası 2. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda grup maçları gollü başladı.

Grup maçlarının ilk gününde Samandağ ilçe stadında oynanan 2 karşılaşmada takımlar rakip fileleri 20 kez havalandırdı. 21 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 19: 30'da turnuvanın ilk resmi maçında Deniz Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi karşı karşıya geldi. Güzel pozisyonlara sahne olan karşılaşma Cumhuriyet Mahallesi'nin 9-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

Ardından saat 21: 00'da Çöğürlü Mahallesi ile Şükrü Kanatlı Mahallesi arasında oynan maç renkli görüntülere sahne oldu. Çöğürlü Mahallesi'nin 8-0'lik galibiyeti ile sona erdi. Samandağlı futbolseverlerin yoğun katılımı ile kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçlarda taraftarlar, takımlara tribünden destek verdi. Grup maçları bugün oynanacak maçlar ile birlikte 9 Ağustos 2022 Salı gününe kadar her gün Samandağ İlçe stadında devam edecek.

ANKA / Yerel

Cumhuriyet Mahallesi Samandağ Hisarcık Futbol Yerel Haberler

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