Samandağ Belediyesi Mahalleler Arası 2. Geleneksel Futbol Turnuvası Heyecanı Başlıyor Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenecek Samandağ Belediyesi Mahalleler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası'nda heyecan başlıyor. Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenecek Samandağ Belediyesi Mahalleler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası'nda heyecan başlıyor. Samandağ Belediyesi tarafından organize edilen Mahalleler Arası 2. Geleneksel Futbol Turnuvası kapsamında geçen hafta kura çekimi yapılmıştı. 20 takımın mücadele edeceği Futbol Turnuvası öncesinde hazırlık maçları oynanmaya devam ediyor. Turnuvanın ilk resmi maçında 18 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da Deniz Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi karşı karşıya gelecek. ANKA / Yerel Refik Eryılmaz Futbol Yerel Haberler

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