Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Haberler

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Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, 42 mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı. Başkan Eryılmaz, devam eden hizmetlerle ilgili bilgilendirmede bulundu ve muhtarların taleplerini dinledi.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, 42 mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı. Başkan Eryılmaz, devam eden hizmetlerle ilgili bilgilendirmede bulundu ve muhtarların taleplerini dinledi.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, 42 mahalle muhtarları ile düzenlenen istişare toplantısında buluştu.

Başkan Eryılmaz, toplantı sonrasında, geçen 3 yılda muhtarlar ile iş birliği içinde güzel hizmetlere vesile olmaya çalıştıklarını ve bundan sonraki süreçte de bundan önce olduğu gibi muhtarlarla birlikte ortak akılla çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Eryılmaz, sosyal medya hesaplarından toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün muhtarlarımızla bir araya gelerek, ihale süreci tamamlanan ve ilk etabına başladığımız 220.000 m2'lik parke taşı kaplama sürecini değerlendirdik. Muhtarlarımızla iş birliği içinde ortak akılla hareket ederek, tüm mahallelerimize adil bir şekilde hizmet götürmek üzere, ihtiyaca göre öncelik vereceğimiz yollarımız ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk.

Ne demiştik? Bu memleket bizim, bu sevda bizim.İlçemizi daha da güzelleştirip, vatandaşımızı hak ettiği hizmete kavuşturacağımıza dair sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Ziyaretlerinden ve iş birliklerinden ötürü muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Refik Eryılmaz, Yerel, Haberler

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