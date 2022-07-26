Samandağ'a içme suyu müjdesi Hatay'ın Samandağ ilçesine 31 Ağustos'tan itibaren Büyük Karaçay Barajı'ndan içme suyu verilmeye başlanacağı belirtildi. Hatay'ın Samandağ ilçesine 31 Ağustos'tan itibaren Büyük Karaçay Barajı'ndan içme suyu verilmeye başlanacağı belirtildi. DSİ Genel Müdürü Lütfi Akça, beraberinde AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik ile Hüseyin Şanverdi ve ilgili kurum amirleri Hatay'ın Samandağ ilçesinde ziyaretlerde bulundu. DSİ Genel Müdürü Lütfi Akça, burada yaptığı açıklamada, 31 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Samandağ'ın tamamının arıtılmış içme suyuna kavuşacağını söyledi. Akça, 54 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Büyük Karaçay Barajı'nın Samandağlı vatandaşların içme suyu sorununu çözeceğini söyledi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'da, "21. yüzyılda Samandağ'ı susuz bırakan çarpık bir yerel yönetim anlayışına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, verdiği talimatla Samandağlı vatandaşlarımızın işçe suyu 31 Ağustos'ta verilmeye başlanacak" dedi. - HATAY İhlas Haber Ajansı / Yerel Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Samandağ Karaçay Hatay Yerel Haberler

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