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Şam'ın Tadomon Mahallesi'nde Savaşın İzleri: İnsan Kemikleri ve Toplu Mezarlar

Şam'ın Tadomon Mahallesi'nde Savaşın İzleri: İnsan Kemikleri ve Toplu Mezarlar
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Suriye'nin başkenti Şam'daki Tadomon Mahallesi'nde, Esad rejiminin saldırıları sonucu enkaza dönen binaların altından çıkartılan insan kemikleri, savaşın dehşetini gözler önüne seriyor. Mahalledeki toplu mezarların olduğu ifade ediliyor ve sakinler, burada öldürülen sivillerin cesetlerinin bulunduğunu belirtiyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejiminin saldırıları sonucu enkaza dönen Tadomon Mahallesi'nde binaların temellerinden insan kemikleri çıkartıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki El-Midan bölgesinde bulunan Tadamon Mahallesi, Esad rejiminin saldırılarının izlerini taşıyor. Rejim saldırıları sonucu enkaza dönen ve istihbarat görevlisi Emced Yusuf'un 2013 yılında 41 sivili gözlerini bağlayarak öldürmesiyle duyulan mahalledeki binaların altından rejim güçleri tarafından öldürülen sivillerin kemikleri çıkarılıyor. Neredeyse her binanın altından çıkarılan kemikler, Tadomon sakinleri tarafından torbalara konularak DNA eşleşmeleri için korunuyor.

"Her sokakta yerin altında cesetleri bulabilirsiniz"

Tadamon Mahallesi'nde her sokakta yerin altından insan cesedi çıktığını söyleyen Enes Sueydani, "Burası Emced Yusuf'un öldürdüğü insanların toplu mezarının bulunduğu alan. Biz daha önce buraya giremiyorduk ve içeride ne olduğunu bilmiyorduk. İnsanları dışarıdan getirip, burada öldüreceklerini söylüyorlardı. Belki de insanların organlarını parayla satıyorlardı, bunu bizde bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi buralarda kaç tane ceset bulundu. Yerin altında en azından Emcad Yusuf'un öldürdüğü 40 kişi vardı. Her sokakta yerin altında cesetleri bulabilirsiniz. Tadoman'da toplam 10 bin insanın cesedini yerin altında bulabiliriz" dedi.

"İnsanları öldürüp, çukura gömüyorlardı ve ateşe verip yakıyorlardı"

Mahallede bulunan çukarlara 250 Türkmen'in öldürülerek gömüldüğünü söyleyen Favaz Muhammed, "Burası Türkmen sokağıydı. Bütün insanlar bu çukurların içinde gömüldü. Bu çukurlarda 250 Türkmen öldürülerek gömüldü. Küçük, büyük ve bebek kim varsa öldürüp gömüldüler. İnsanları öldürüp, çukura gömüyorlardı, ardından da ateşe verip yakıyorlardı" ifadelerini kullandı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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