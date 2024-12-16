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Şam'ın Kırsal Mahalleleri Havadan Görüntülendi: Savaşın Yıkıcı İzleri

Şam'ın Kırsal Mahalleleri Havadan Görüntülendi: Savaşın Yıkıcı İzleri
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Suriye'deki iç savaşın etkileri havadan görüntülenen Şam'ın kırsal mahallelerinde gözler önüne serildi. Enkaz yığınları ve yıkılmış cami minareleri, Esad rejiminin devrilmesi sonrası bölgedeki yıkımı gösteriyor. Yıllar sonra mahallelerine dönen halk, yakınlarının mezarlarını ziyaret ederken temizlik çalışmalarına da katılıyor.

Şam'ın kırsal mahalleleri havadan görüntülendi. Enkaz yığınlarıyla dolu mahallelerde binalarda savaşın yıkıcı izleri dikkat çekti.

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejiminin devrilmesiyle savaşın harabeye çevirdiği Şam'ın kırsal mahalleleri havadan görüntülendi. Enkaz yığınlarıyla dolu mahallelerde, savaşın yıkıcı izleri gözler önüne seriliyor. Tüm binaların enkaza döndüğü dikkat çekerken cami minarelerinin de yıkıldığı görülüyor. Esad'ın devrilmesinin ardından mahallelerine dönen halk, yıllar sonra yakınlarının mezarlarını ziyaret ediyor. Görüntülerde çok sayıda sivil Suriyelinin de temizlik çalışmalarına katıldığı görülüyor. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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