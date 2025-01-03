Şam'ın ara sokaklarının altındaki tünel görüntülendi

Suriye'nin başkenti Şam'ın Doma Mahallesi'nde ara sokaklardan geçen kilometrelerce uzunluğundaki tünel görüntülendi.

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşta şehirlerde çok sayıda tünel inşa edildi. Başkent Şam'ın kuzeyindeke Doma Mahallesi'nde 2014 yılında muhalif gruplar tarafından inşa edilen ve uzunluğu 15 kilometreyi bulan bir tünel bulundu. Görünümü ve büyüklüğüyle dikkat çeken tünel, 61 yıllık Bas rejiminin devrilmesiyle gün yüzüne çıktı.

Tünellerin rejimin hava saldırılarından korunmak ve ulaşımı sağlamak amacıyla inşa edildiğini ifade eden Hüsam Elabad, "Şu an olduğumuz konum Doma Mahallesi Şehitler Kavşağı. Bu tünel Özgür Suriye Ordusu tarafından 2014 yılında açıldı. Özgür Suriye Ordusu'nun başka mahallelere bağlantı için kurduğu bir tünel. Acil çıkışlar ve girişler için inşa edilmiş. Tünelin uzunluğu yaklaşık 15 kilometre. Buradan araçlarıyla girerek farklı mahallelerden çıkıyorlardı. Tünelin içinde her mahalleyi gösteren yönler vardı" dedi. - ŞAM