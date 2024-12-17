Üye Girişi
Haberler
Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak
Leyen'in Ankara ziyareti sonrası AB'den mülteci hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de ne PKK'nın ne de DEAŞ'ın yeri yok
Erdoğan'dan zirve sonrası net mesaj: Suriye'de bu 2 örgütün yeri yok
Üst düzey yetkililerden ABD'yi panikleten iddia: Türkiye, Suriye'ye kapsamlı bir saldırı başlatacak
Türkiye'nin hazırlığı Beyaz Saray'ın uykularını kaçırdı
Rojin'le ilgili yeni rapor: Kaybolduğu gün öldü ve bulunduğu tarihe kadar suda kaldı
Yeni rapor Rojin'in ölüm tarihini ortaya çıkardı

Şam'daki Mezze Hapishanesi'nde İnsanlık Dışı Şartlar

Şam'daki Mezze Hapishanesi'nde İnsanlık Dışı Şartlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin başkenti Şam'daki Mezze Hapishanesi'nde tutukluların çektiği zorluklar ve insanlık dışı koşullar kamuoyuna yansıdı. Eski mahkum Hüssam Khatip, hapishanedeki yaşamı ve işkenceleri anlattı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde yer alan Mezze Hapishanesi görüntülendi. Hapishanedeki mahkumların zeytin ile hayatta kalırken çekirdeği ile de duvarlara çentik atarak geçen zamanı hesapladığı ortaya çıktı. Hücrelerin 2 metrekare olduğu hapishanede 3 ay tutuklu kalan Hüssam Khatip, hapishanedeki insanlık dışı şartları anlattı.

Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye'de Esad'ın işkence merkezlerinde yaşananlar da ortaya çıkmaya başladı. Şam'ın merkezinde yer alan Mezze Hapishanesi'nde mahkumların tutulduğu hücreler görüntülendi. Hapishanede 10 kişinin kaldığı 2 metrekarelik hücrelerde mahkumların sadece oturarak sığabildiği görülürken, yaşanan insanlık dışı şartlar dikkat çekti. Eski mahkum Hüssam Khatip, aylarca oturarak uyuduğunu ve tuvalet ihtiyacı için pet şişeleri kullandıklarını anlattı.

"Hücrede sırayla uyuduk"

Mezze Hapishanesi'nde 2016 yılında 3 ay kalan üniversite öğrencisi 28 yaşındaki Hüssam Khatip, Esad muhalifi WhatsApp yazışmaları nedeniyle toplam 1 yıl tutuklu kaldığını, burada işkence gördüğünü söyledi. Üniversite öğrencisi genç hapishanede geçirdiği zamanları ve yaşadığı işkenceleri unutamadığını belirtirken 3 ay boyunca oturarak uyuduğunu, bazen ise cenin pozisyonunda sırayla uyuduklarını ifade etti.

Sabunlarla duvara askılık yaptılar

Her hücrede sabunla veya zeytin çekirdeğiyle duvara çizilmiş takvimlerin yer aldığını belirten Khatip, mahkumların hapishanede geçen zamanı bu takvimlerle hesapladığını anlattı. Khatip, yeşil el sabunlarıyla duvara resimler yapıldığını ve yazılar yazıldığını ifade ederek, sabunlarla duvara sabitledikleri ipleri aynı zamanda askılık olarak kullandıklarını ve kıyafetlerini bu şekilde kuruttuklarını belirtti.

İşkence odalarındaki göz bantları dikkat çekti

Mahkumların hapishanede gördüğü işkencelere ilişkin bilgi veren Khatip, işkence odalarına götürülürken elleri ve ayaklarının zincirlendiğini, gözlerine ise bantlar yerleştirildiğini söyledi. Khatip, karanlık odalarda demir çubuklarla dövülen mahkumların, fiziksel işkencelere ve psikolojik şiddete maruz kaldığını söyledi. Çekilen görüntülerde kullanılmış göz bantlarının yer aldığı kovaların ise işkence odasının kapısının önünde yer aldığı görüldü.

"Bahçeye çıkıp güneşi görmek cennet gibiydi"

Hapishane içerisinde 2 haftada 1 kez duşa girdiklerini, bazen bu sürenin uzadığını belirten Khatip, tuvalete girdiklerinde ise gardiyanların birden 10'a kadar saydığını geç kaldıklarında ise darp edildiklerini ifade etti. Üniversite öğrencisi genç, öğün olarak ise çoğu zaman 5-6 zeytin yediklerini söyledi. Gardiyanlara kendisini sevdiren ve hapishanede sorun çıkarmayan mahkumların bahçeye çıkabilme ödülü aldığını kaydeden Khatip, "Bahçeye çıkmak ise cennet gibiydi güneşi göremiyorduk. Küçük bir tavan penceresinden sadece geceyi ve gündüzü ayırt edebiliyorduk" diye konuştu.

Hapishanede üniversite öğrencilerine ait kimlikler bulundu

Özellikle hapishanenin giriş kısmında bulunan ve ilk sorgulamaların yapıldığı hücre bölümünün içerisinde ve çevresinde kadın ve erkek üniversite öğrencilerine ait kimlikler dikkat çekti. Bu öğrencilerin akıbeti ise henüz bilinmiyor. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Asgari Ücret Komisyonu'nu tiye aldığı video olay oldu
img

Ellerini attıkları her yerden ceset çıktı
img

Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
11 bebekte 'Kurt adam sendromu' görüldü! Sebebi de olay kadar enteresan
Bu ürünü kullananların çocuklarında "Kurt adam sendromu" görülüyor
Şam'da bir toplu mezar daha ortaya çıktı
Ellerini attıkları her yerden ceset çıktı
Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu
700 liralık ürünü 220 liraya almak için saatlerce beklediler

Son Dakika Haberleri

Mert Günok futbolculara ne dedi? Mert Günok soyunma odasında futbolculara kızdı mı? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 17 Aralık Salı Instagram'a neden girilmiyor, sorun ne? GELİNİM MUTFAKTA 17 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 17 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gassal ne demek? TDK'ye göre gassal ne anlama geliyor? Gassal dizisi ne zaman yayınlanacak ve nereden izlenir? Gassal dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Ölünce beni kim yıkayacak reklamı nedir? Ölünce beni kim yıkayacak hangi dizinin afişi? Ölünce beni kim yıkayacak neyin reklamı? 18 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! SON DAKİKA! Van okullar tatil mi? 18 Aralık Van'da okullar tatil edildi mi? 18 Aralık okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Yarın okullar kar tatili mi, hangi illerde? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 17 Aralık Roblox erişim engelinde son durum!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.