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Şam'da Emevi Camii'nde İkinci Cuma Namazı Kılındı

Şam'da Emevi Camii'nde İkinci Cuma Namazı Kılındı
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Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeliler, tarihi Emevi Camii'nde ikinci cuma namazını kılmak için toplandı ve özgürlüğü kutladı.

Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde Esad rejiminin devrilmesinin ardından ikinci cuma namazı kılındı.

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Esad rejiminin ardından ikinci cuma namazını kılmak üzere tarihi Emevi Camii'ne akın etti. Çok sayıda kişi avluda ve içeride saf tutarak cuma namazını eda etti. Suriyeliler, namazın ardından tekbir getirerek özgürlüğü kutladı.

Şam'ın sembolü

Emevi Camii, 714 yılında ibadete açılmıştı. Hadisler ve Şam geleneğine göre Emevi Camii'nin bir minaresine Hazreti İsa'nın kıyamet günü öncesinde gökten ineceği ve Müslümanları bir araya toplayarak bir diriliş gerçekleştirileceğine inanılıyor. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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