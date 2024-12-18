Salihli Ülkü Ocakları'nda Bayrak Değişimi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ülkü Ocakları'nda bayrak değişim gerçekleşti. Yeni Ocak Başkanı Alper Altınkaya oldu.

Salihli Ülkü Ocakları'nda görev değişimi yaşandı. Salihli'de ocak başkanlığı görevini yürüten Fatih İşlek'in yerine Manisa İl Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Sallıtepe tarafından Alper Altınkaya atandı. Salihli Ülkü Ocakları'nda gerçekleşen törende Fatih İşlek, görevi yeni başkan Alper Altınkaya'ya devretti.

Salihli Ülkü Ocakları'nda görev değişimi yaptıklarını belirten İl Ocak Başkanı Sallıtepe, "Görevini devreden Fatih İşlek başkanımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Teşkilatımız için hayırlı olsun. Allah muvaffak etsin" dedi.

Törende konuşan Ülkü Ocakları Başkanı Alper Altınkaya "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'ın takdirleri ve Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanımız Emirhan Sallıtepe'nin tensipleri doğrultusunda Ülkü Ocakları Salihli İlçe Başkanlığına atanmış bulunmaktayım. Bu kutlu yolda bugüne kadar görev yapmış tüm Ocak Başkanlarımızdan Allah razı olsun. İçinde yetişip tedrisatından geçmiş olduğumuz kutlu ocağımızın sancağını tüm ülküdaşlarımızın desteğiyle her daim ileriye taşımak için her türlü mücadeleyi dün olduğu gibi bugünde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ayrılıkta azap birlikte rahmet vardır. Tüm hemşehrilerimizi Salihli Ülkü Ocaklarımıza bekliyorum. Var olsun Ülkü Ocakları" diye konuştu.

Törende Türk Bayrağı'na yemin edilerek devir teslim işlemi gerçekleştirildi. - MANİSA