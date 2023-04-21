Salihli protokolü bayramlaştı

Manisa'nın Salihli ilçesinde protokol ve vatandaşlar belediye hizmet binasında düzenlenen bayramlaşma töreni ile bayramlaştı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde protokol ve vatandaşlar belediye hizmet binasında düzenlenen bayramlaşma töreni ile bayramlaştı.

Kaymakamlık tarafından Salihli Belediyesinde düzenlenen bayramlaşma törenine, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, siyasi partilerin başkanları ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri, şehit aileleri ve Muharip Gaziler Derneği yöneticileri, muhtarlar, esnaf odaları başkanları, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma törenine katılan protokol üyeleri ile tüm katılımcılara, Salihli Belediyesi tarafından ikramda bulunuldu.

Bayramlaşma töreni, ilçe protokolünün fotoğraf çekilmesiyle sona erdi. - MANİSA