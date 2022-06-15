Salihli Polisinden jandarmaya 183. yıl pastası

Manisa'nın Salihli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri hazırladıkları pastayla Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümünü kutladı.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Salihli İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan jandarma ekiplerine kutlama sürprizi yaptı. Emniyet mensupları tarafından hazırlanan ve 'Jandarma logolu' pasta, Kaymakam Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan ile polis ve jandarma ekipleri tarafından kesildi.

Pastanın kesilmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan tebrikleri kabul etti.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş 183. yıl dönümünü kutlayan Kaymakam Sağlam, "Vatan savunmasında ve ülkede huzur ve güvenliğin sağlanmasında üstün bir hizmet anlayışıyla görev yapan Jandarma Teşkilatımız, iyi yetiştirilmiş ve çağın gereklerine göre donatılmış personeli ile milletimizin güven ve takdirini kazanmış, hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimsemiş ve halkımızla bütünleşmiştir. Bu vesile ile öncelikle Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıldönümünü kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, Jandarma Teşkilatımızın görevleri başındaki tüm personeline başarılar diliyorum." dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel