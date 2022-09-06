Salihli, kurtuluşunun 100. yılını kutladı

Manisa'nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü; atlı süvari milis kuvvetleri, atlı birlikler ve mehteran takımının katıldığı törenlerle kutlandı.

Şehitlik Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunum töreninde, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Berkan Günay ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından çelenkler sunuldu. Törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Başkan Zeki Kayda yaptı. "Bugün 5 Eylül, Salihli'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü" diyen Başkan Kayda, "Bundan 100 yıl önce üzerinde yaşadığımız bu toprakları vatan yapmak için gözünü bile kırpmadan şehadete ulaşan atalarımızın Salihli'mizi düşmandan kurtardığı gün. 1919'da Samsun'da Mustafa Kemal ile başlayıp, adım adım tüm Anadolu'yu saran bağımsızlık ateşinin Salihli'de yakıldığı gün. Hain düşmanın Salihli'mizden namertçe kaçtığı, 'Ya istiklal, ya ölüm' parolasıyla, rüzgarın ay yıldızlı bayrağımızı nazlı nazlı dalgalandırdığı kurtuluş günüdür. Vatan toprağını namusu bilip düşman çizmelerinden kurtaran, asırlardır 'hür yaşadım, hür yaşarım' diyen ve muhtaç olduğu kudreti damarlarındaki asil kandan alan Salihlili hemşerilerimin 5 Eylül zafer günü, 5 Eylül gurur günü, 5 Eylül bayram günü, 5 Eylül Kurtuluş Günü'müz kutlu olsun" dedi.

Başkan Kayda'dan Salihli'nin il olma talebi

Başkan Kayda, "Bizler güneşin doğduğu topraklardan gelerek Anadolu'yu yurt edinmiş bir milletiz. Ergenekon'dan çıkmak için demiri eritip kılıç yapalıdan beri, Yenisey Irmağı'nın yanına anıt dikeliden beri, sancağına kurt başını koyalıdan beri, bütün dünyanın kötüleri bu milletle uğraşır. Uğraşır çünkü bu milletin adı; kılıcına cesaret ve merhamet, sancağına hürriyet, diktiği taşlara da devlet adını yazan büyük Türk milletidir. Bu toprakları asırlardır yurt edinmiş insanlar olarak, esareti asla kabul etmeyen tavrımızla, canımız pahasına Malazgirt Ovası'ndan Viyana'ya uzanan yolculuğumuzda, adaleti ve hoşgörüyü ilke edinerek, ata binince Yavuz, attan inince Yunus olmayı bildik. On altı büyük imparatorluk kurduk. Çağ kapadık, çağ açtık, aleme nizam verdik. Peygamberimizin fetih müjdesini gerçekleştiren millet olduk" diye konuştu.

Salihli'nin bugün geldiği konum itibarıyla çevresindeki ilçelerin merkezi olduğunu belirten Başkan Kayda, "Salihli'miz 400 bin nüfusa hizmet veriyor ve iş imkanı sunuyor. Bu nedenle bu güzel şehrimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında il olmayı hak etmiştir. Devletimizden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bu müjdeyi bekliyoruz" diye konuştu.

Şiirlerin okunması, mehteran takımı ve halk oyunları gösterilerinin ardından Salihli Müftüsü Adem Karakelebek tarafından dua okundu. Törende, 100 yıl önce olduğu gibi atlı süvari milis kuvvetleri temsili olarak ilçeye giriş yaptı. Atlı birlikler, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Başkan Kayda'ya Türk bayrağı hediye etti. Etkinlikler; çelenk sunma töreni, atlı birlikler ve motorlu ekiplerin kortej geçişi ile son buldu.

Çelenk sunma törenine Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, belediye başkan yardımcıları, oda ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA